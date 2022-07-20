مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار أسطوانات غاز داخل فرن بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين وتحطمت سيارة ملاكي في محافظة الدقهلية، اليوم إثر وقوع انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري «كبيرة الحجم»، داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد مركز دكرنس، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى دكرنس العام لتلقي العلاج اللازم.

انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري داخل فرن

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد دائرة المركز.

وهرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن حريق نشب في المكان إثر وقوع انفجار في أسطوانات البوتاجاز، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق.

ونقلت سيارات الإسعاف 8 مصابين إلى مستشفى دكرنس العام، التي كانت على استعداد للتعامل مع مصابي وضحايا الحادث، بقيادة الدكتور أحمد حافظ، مدير المستشفى.

وأكد مصدر طبي أن المستشفى استقبل 8 حالات، بينهم حالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى 7 مصابين، وجرى التعامل وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين،والتحفظ على المتوفى في مشرحة المستشفى.

شهود عيان يروون التفاصيل

وأكد شهود عيان إن انفجارا كبيرا هز المنطقة، وتبين أنه وقع في فرن أهالي لإنتاج المخبوزات، وتبين أن الانفجار تسبب في إحداث تلفيات في سيارة رقم «د ل ف 4629» ملاكي الدقهلية، وتسبب في تدمير سقف السيارة، علاوة على التلفيات التي حدثت في مكان الانفجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.