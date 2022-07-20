5 أوراق رابحة ترجح كفة الأهلي لحصد كأس مصر.. إحداها تمثل عقدة للزمالك

لا صوت داخل النادي الأهلي، يعلو فوق صوت مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر 2021، التي تقام غدا الخميس في التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، خاصة في ظل تراجع مستوى ونتائج الفريق الأحمر في الفترة الماضية، التي كان آخرها الخسارة أمام فريق بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تراجع مستوى الأهلي

وعلى الرغم من اهتزاز مستوى الأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريش، في الفترة الماضية، إلا أن هناك 5 أوراق قد ترجح كفة المارد الأحمر في موقعة الزمالك لحصد لقب كأس مصر.

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