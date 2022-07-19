3 مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بنهائي كأس مصر

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر، التي ستقام يوم 21 يوليو المقبل، مؤكدا أنه يشهد العديد من المفاجآت، لعل أبرزها اتجاه لويس سواريش المدير الفني للمارد الأحمر، إلى استبعاد محمد عبد المنعم، والاعتماد على محمد شريف.

وأكد خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، أن سواريش، يستعد بتدريبات قوية من أجل تأهيل اللاعبين لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، إذ قرر بدء المعسكر بشكل مبكر، من أجل التركيز في المباراة المقبلة، التي تحمل أهمية كبيرة بالنسبة للمدرب البرتغالي واللاعبين وجماهير الأهلي على حد سواء.

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