معلق مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر.. اختار بين صوتين

معلق مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر 2021، يهتم الجمهور بمعرفته، خاصة أن التعليق دائما ما يزيد من متعة لقاءات القمة، بالإضافة أن المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، مساء غد الخميس، تكون قوية ومن العيار الثقيل، إذ يبحث الفريقان عن التتويج باللقب، في ظل المنافسة الساخنة بينهما، في بطولة الدوري الممتاز.

انطلاق المباراة في التاسعة مساء

وتنطلق المواجهة النارية بين الفريقين، في التاسعة مساء غد الخميس، وتنقل القمة عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمسابقة الكأس والدوري، ومن المقرر أن يكون مُعلق مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، مدحت شلبي وبلال علام.

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