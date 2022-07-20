رئيس التحرير

محمود مسلم

معلق مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر.. اختار بين صوتين

كتب:

محمود فؤاد
01:25 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك

معلق مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر 2021، يهتم الجمهور بمعرفته، خاصة أن التعليق دائما ما يزيد من متعة لقاءات القمة، بالإضافة أن المباراة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، مساء غد الخميس، تكون قوية ومن العيار الثقيل، إذ يبحث الفريقان عن التتويج باللقب، في ظل المنافسة الساخنة بينهما، في بطولة الدوري الممتاز.

انطلاق المباراة في التاسعة مساء 

وتنطلق المواجهة النارية بين الفريقين، في التاسعة مساء غد الخميس، وتنقل القمة عبر قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمسابقة الكأس والدوري، ومن المقرر أن يكون مُعلق مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر، مدحت شلبي وبلال علام.

للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

الأهلي في القائمة النهائية للأفضل في أفريقيا.. والشناوي ينافس ديانج

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2021

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك بنهائي كأس مصر

تفاصيل أزمة الزمالك وجالاتا سراي بسبب مصطفى محمد: «بعتوا الفلوس ناقصة»

تفاصيل 60 دقيقة لإقناع أشرف بن شرقي بالاستمرار في الزمالك

الأهلي يتخطى بتروجت بهدفين ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي الكأس
بقلم محمود فؤاد