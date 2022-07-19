القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2021

تزايدت معدلات البحث عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر نسخة الموسم الماضي 2021، للتأكد من ضبط ترددها على التلفاز لمتابعة القمة بين قطبي الكرة في مصر وإفريقيا.

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، والموعد الذي تنطلق فيه صافرة الحكم معلنة بداية اللقاء، ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار الساعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

ووفق المعلن، فإن مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هي الناقل الحصري لكأس مصر نسخة الموسم الماضي، ويمكن متابعة مباراة الأهلي والزمالك من خلال ضبط تردد قنوات المجموعة كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس

ويمكن متابعة قناة أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات؛ من خلال التالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتنطلق صافرة حكم المباراة، معلنة بداية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، في تمام الساعة 9 مساء الخميس المقبل الموافق 21 يوليو الجاري، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت أم القرى بالمملكة العربية السعودية، والساعة 11 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وسيكون معلق المباراة هو مدحت شلبي.