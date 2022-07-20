إيمي سمير غانم توجه رسالة لجمهورها بعد غياب طويل: شكرا على الحب

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة لجمهورها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد غياب طويل بسبب حالة الحزن بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.

ونشرت إيمي سمير غانم، فيديو مجمع لتعليقات الجمهور لها، عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «شكرا من قلبي على الحب ده، بحبكوا جدا».

تعليقات الجمهور على إيمي سمير غانم

حيث علق أحد الأشخاص، على فيديو إيمي سمير غانم، «بحبك أوي يا إيمي، وحشتنيا أوي ارجعلنا بسرعة بقا، غيابك أثر علينا، كل يوم بنصحى على أمل نسمع أي خبر عنك عشان نطمن عليكي، بجد وحشتنيا بطريقة فظيعة عارفين، إنك قوية وواثقين إنك هترجعلنا تاني، بس بسرعة وإحنا معاكي وهنفضل ندعمك».

وعلق آخر قائلا: «الحكاية بدأت معايا من 2017 أنا طول عمري بحبك يا إيمي بس جيت الوقت ده بجد بموت في حاجة اسمها إيمي سمير غانم بقيت ببحث عنك كتير بقيت بتفرج على كل أعمالك بقيت مبحبش في الدنيا قدك، بجد إنتي كل حياتي».

رسالة الجمهور لـ إيمي سمير غانم

وتفاعل الجمهور على الفيديو الذي نشرته الفنانة، حيث علق أحد الأشخاص قائلا: «يا إيمو بجد عمري ما فوتلك عمل بقيت بحب أشوفك، أسمع صوتك من كتر ما بحبك بجد إنتي كل حياتي، عشان إنتي فنانة مجاش ولا هيجي زيها، ابداً أنا فتحت بيدج الفن اللي أنا عملاها عشان أشجعك».

وعلق آخر قائلا: «وحشتينا يا إيمي أوي عايزين نشوفك تاني زي الأول وحشتنا ضحكتك، وعايزين نشوقك مبسوطة جدا وسعيدة في حياتك وياريت تطلعي لايف مع حسن ويارب تفضلوا سعداء في حياتكم يارب»، كما علق أحد الأشخاص قائلا: «سوكي بجد وحشتنيا كلنا مستنينك، ارجعلنا بسرعة بقي بجد بنحبك أوي أوي ومش عايزينك تغيبي عنا لأنك بقيتي جزء من حياتنا إنتي سر سعادتنا أتمنى ترجعلنا بسرعة أوي».