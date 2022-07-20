بعد حذف عقارين من بروتوكول كورونا.. أستاذ فيروسات: لا تأثير لهما

تجري لجنة فيروس كورونا تحديثًا لبروتوكول العلاج، والمتحورات الفرعية لأوميكرون، بإضافة مجموعة من الأدوية وحذف أخرى، وفقًا لتصريحات الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان لـ «الوطن»، الذي بين أن عقاري «الهيدروكسي كلوركين» و«إيفرزين»، من ضمن الأدوية التي سيتم حذفها، في حين ستضاف مجموعة من الأدوية التي تهدف تعزيز الجهاز المناعي ضد فيروس كورونا.

العقارات المحذوفة لا تأثير لها مع المتحور الجديد

وقال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن العالم يواجه حاليًا متحورا ضعيفا من متحورات أوميكرون، موضحًا أن عقار «الهيدروكسي كلوركين»، الذي تم حذفه، هو دواء معالج للملاريا، كان يؤخذ ضمن بروتوكول علاج كورونا في بداية انتشار الوباء، لمساعدته في تخفيف الأعراض، أما الآن مع تغير الفيروس وظهور المتحورات الجديدة (BA.4 وBA.5) أصبح تأثيره مجهولا على الفيروس، وبالتالي كان لا بد من حذفه.

الأعراض تختلف بتغير طبيعة الفيروس

أما بالنسبة للعقار الثاني «إيفرزين»، أوضح الدكتور شاهين أنه دواء مضاد للطفيليات، وأيضًا لا دور له في علاج أي من أعراض السلالة الموجودة حاليًا: «الفيروس يتغير بمرور الوقت، وبالتالي تتغير أعراضه ومضاعفاته، ففي بداية انتشار الوباء، تم مهاجمة الجزء السفلي من الجهاز التنفسي (الرئة)، وبعدها ظهرت سلالة أخرى استوطنت في الجهاز العصبي، في الوقت الذي فقد فيه المصابون حاستي الشم والتذوق، وبعدها تعرف الفيروس على مستقبلات الجلد والأوعية الدموية، حتى تحولت أعراضه إلى ظهور تقرحات والتهاب في الجلد».

المتحور الجديد يراوغ الجهاز المناعي

وتابع أستاذ علم الفيروسات، أن الفيروس تطور حتى وصل للجهاز الهضمي، بما صاحبه أعراض القيء والإسهال، حتى وصل إلى متحوراته الفرعية المنتشرة حاليًا، والتي تتخطى الجهاز المناعي، وتصيب الإنسان بمجموعة من الأعراض، منها الرشح وانسداد الأنف، وآلام الحلق.

وشدد على أننا نحتاج في المرحلة الحالية إلى إضافة أدوية تعزز الجهاز المناعي: «المتحور الجديد يراوغ الجهاز المناعي ولذلك نحتاج إلى أدوية معززة لدوره كما صرحت الصحة، مع ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة، والنظافة الشخصة ونظافة المكان».

يُذكر أنه سيتم تعميم البروتوكول العلاجي على كل المستشفيات وتدريب الفرق الطبية عليه، للتعامل المختلف مع الحالات المرضية لفيروس كورونا، وفقًا لتصريحات الصحة، والتي ناشدت المواطنين ضرورة الالتزام بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، وعدم الحصول على الأدوية من خلال السوشيال ميديا، لأن الجرعات تختلف من مواطن إلى آخر، وحسب الحالة المرضية والأعراض.