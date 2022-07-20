«الصحة» تصدر 5 خطوات للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون

أصدرت وزارة الصحة والسكان، تقريرا رسميا لها، بالتزامن مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين، وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية المختلفة وضرورة الحصول على لقاح كورونا من خلال مراكز تلقي لقاح كورونا المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، يأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون

وقالت الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون، لا بد من الالتزام التام بارتداء الكمامات داخل المنطاقة المزدحمة أو الأماكن المغلقة، لافتة إلى ضرورة تطهير الأيدي بعد ملامسة الأسطح الخارجية، مؤكدة أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين كل مواطن والآخر بمسافة لا تقل عن متر على الأقل.

ودعت وزارة الصحة والسكان لأهمية تناول الخضروات والفواكه المقوية للمناعة، وشددت الوزارة على تلقي لقاح كورونا فيروس كورونا والجرعة التنشيطية التى تعمل على تعزيز مناعة الجسم لمواجهة فيروس كورونا ومتحورانه المختلفة، لافتا الى ان متحور كورونا وفرعياته يتمز بسرعة الإنتشار لذلك لابد من اتباع هذه الإجراءات الاحترازية لضمان الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي.

الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات

وحذرت وزارة الصحة والسكان، من الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات، وقالت الوزارة الافراط فى تناول الأدوية والفيتامينات يعمل على زيادة فى ترسبات الأملاح على الكلي وفي الجسم بشكل عام، كما أنه قد يؤدي الى تقليل فعالية تللك الأدوية فى حال استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا.

ونصحت الوزارة المواطنين عند تناول الفيتامينات والأدوية ضرورة استشارة الطبيب ولفترة زمنية محددة، وقالت الوزارة لابد من التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن للوزارة وتلقي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها.