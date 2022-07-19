مستشار الرئيس يكشف أعراض فيروس كورونا في الموجة السادسة للجائحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنّ مصر دخلت الموجة السادسة من فيروس كورونا، لافتًا الى أن الموجة تبدأ بتزايد الإصابات ثم تعود إلى الانخفاض.

وأضاف أن جائحة كورونا ما زالت موجودة وما حدث خلال الشهرين الماضيين هو خمول الفيروس، لافتا إلى أن المتحور الجديد يعمل على زيادة الإصابات لأنه من فرعيات متحور أوميكرون الذي يتميز بأعراضه الخفيفة ولكنها كثيرة، مستعرضا أعراض فيروس كورونا خلال الموجة السادسة والتي تشه نزلات البرد، وفقا لوصفه.

أعراض فيروس كورونا في الموجة السادسة للفيروس

وتابع مستشار الرئيس للشؤون الصحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معظم الحالات التى تم رصدها مع بداية الموجة السادسة من الفيروس تعانى من التهاب الحلق والرشح والعطس مع ارتفاع في درجة الحرارة، والسعال المصحوب بالبلغم، وغالبية هذه الحالات تشفي في غضون أسبوع على الأكثر، موضحا أن معظم الحالات أيضا هي إصابات عائلية، وعلى المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى حتى لو كانت التجمعات عائلية.

الصحة تعلن ارتفاع اصابات كورونا في بيان رسمي

وناشد «تاج الدين»، المواطنين بضرورة الحصول على لقاحات كورونا، لدورها فى تخفيف حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، لافتًا إلى أن العالم يشهد ارتفاعًا في إصابات كورونا وليس مصر فقط، بسبب التهاون وعدم اتباع الإجراءات الوقائية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان فى بيان رسمي لها تزايد إصابات كورونا بنسبة تصل إلى 7%، وطالبت المواطنين بتلقي لقاح كورونا والحصول على التطعيم واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة نظرا لانتشار متحورات جديدة للفيروس، مطمئنة المواطنين بشأن توافر جميع اللقاحات.