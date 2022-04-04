سيطرة الشاعر أحمد راؤول على أغاني رمضان.. 5 أعمال مختلفة منها كارتون

يحضر قلم الشاعر أحمد حسن راؤول، الموسم الرمضاني بأفكار وكتابات مختلفة وغزيرة، جعلته يسيطر على أغلب الأعمال التي ظهرت في بداية الشهر الكريم، سواء التليفزيوني أو الإذاعي أو حتى الكارتوني منه، ليشارك الشاعر الشاب في 5 أعمال مختلفة بكتابة أغانيهم وتتراتهم، ويكون كعادته دائما حاضر بقلمه في المناسبات المختلفة.

مشاركات مختلفة لـ«راؤول» في رمضان

تتر برنامج حياة كريمة بصوت مدحت صالح، وبرنامج عمارة الحج رمضان للمذيع أحمد يونس، بصوت أحمد الأمير، وكذلك تتر المسلسل الكارتوني يحيى وكنوز، وأخيرًا كلمات أغنية كارثة بصوت أحمد سعد، من أحداث مسلسل توبة، جميعها مشاركات «راؤول» في اليوم الأول من شهر رمضان، بجانب مشاركة خامسة بأغنية خيرية لأحد المستشفيات تصدر الأيام المقبلة.

«راؤول»: «من بدايتي ونفسي أعمل كل أنواع الفن»

وكشف «راؤول» في حديثه مع «الوطن» كواليس مشاركاته الخمسة في الموسم الرمضاني، قائلا إنه سعيد بجميعها، وبالاختلاف في الأعمال ما بين الدراما والبرامج التلفزيونية والإذاعة وكذلك الكارتون والإعلانات الخيرية: «من وقت ما بدأت ونفسي أعمل كل أنواع الفن»، موضحًا أنه يفضل التنوع في دوره كشاعر ما بين الترفيه والمتعة، وكذلك الجانب الاجتماعي والثقافي والديني والخيري.

اختيار «راؤول» لكتابة تتر المسلسل الكارتوني يحيى وكنوز، أسعده كثيرًا، خاصة وأنه أول عمل يوثق لحدث موكب نقل المومياوات الملكية: «بتشرف باختياري دايما لكتابة الأحداث المهمة»، مضيفًا أن ذلك العمل لم يكن سهلا، خاصة وأن لغة الأطفال تغيرت الآن مقارنة بالسابق: «بقوا أكبر مننا»، وهو ما كان تحدي بالنسبة له بأن يكتب كلمات بلغتهم وتصل لهم.

مشاركة خامسة منتظرة

ويفخر «راؤول» باختياره لكتابة تتر برنامج حياة كريمة، خاصة وأنها مبادرة تمس جميع المواطنين، بينما أغنية مسلسل توبة التي عمل عليها مع أحمد سعد، وتم اختيارها لتوظف دراميا ضمن أحداث المسلسل نالت إعجاب الجمهور، وهو ما أكمل فرحته، لافتا إلى أنه خلال أيام ستظهر خامس مشاركاته الرمضانية للنور، من خلال أغنية خيرية لإحدى المستشفيات: «هيغنوها 3 مطربين مفاجأة».

تنسيق تلك الكتابات المختلفة كان بتوقيتات مختلفة، حسبما ذكر «راؤول»، منها قبل الشهر الكريم بفترة، وأخرى قبله بأيام، إذ كتب يحيى وكنوز منذ شهر ونصف، وأغنية مسلسل توبة من وقت مماثل تقريبا، بينما حياة كريمة انتهى العمل عليه في اليوم الأخير قبل رمضان، والإعلان الخيري قبله بأيام قليلة.