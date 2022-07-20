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قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالمقطم والأسمرات لتحويل مسار خط صرف صحي

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وائل فايز
06:02 م | الأربعاء 20 يوليو 2022
انقطاع مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن عدة مناطق بحي المقطم، وهي: الهضبة العليا، وإسكان الزلزال والتعاونيات، ومدينة الأسمرات، وكمبوند الأسمرات، من الساعة 12 مساء اليوم الأربعاء 20- 07-2022، وحتى الساعة السابعة صباح غد الخميس 21 – 07 – 2022، نظراً لتحويل مسار خط صرف صحي رئيسي بمنطقة المقطم.

توفير سيارات مياه شرب

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والمحمول.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.