غدا.. قطع مياه الشرب 10 ساعات عن 12 منطقة في القاهرة الكبرى

أعلنت شركة مياه الشرب بـ القاهرة، قطع المياه، غدا السبت، عن 12 منطقة بالقاهرة الكبرى، نظرا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم طرد محطة شبرا الخيمة، بتقاطع امتداد شارع أحمد عرابي مع الطريق الدائري، إذ يتم قطع مياة الشرب عن مناطق: أم بيومي، مسطرد، أرض الجنينة، بيجام، عزبة عثمان، منطي، أرض الدلتا للصلب، عزبة ناصر، القطاوي، عزبة شاكر، عزبة المدرسة، مدينة الأمل الجديدة، وذلك في نطاق شبرا الخيمة .

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين

أشارت شركة مياه الشرب، في بيان لها، إلى أن أعمال قطع مياه الشرب يبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساءً، مؤكدة أن الشركة وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتضررة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

تقديم خدمات تطهير الخزانات

تقدم الشركة، خدمات غسيل وتطهير الخزانات للمنازل والمنشآت من خلال قطاع المعامل والبحوث متمثلا في فرق متخصصة من المعمل المركزي، ويتم غسل وتطهير الخزانات العلوية والأرضية للمنازل والمنشآت العامة، إذ أنها مصدر التغيير في نوعية المياه وشكاوى المواطنين، وذلك مقابل أجر رمزي 45 جنيها للمتر المكعب، ويوجد فرق متخصصة مدربة على أعمال الغسيل والتطهير طبقا لاشتراطات وزارة الصحة والسكان، كما يتأكد الفريق من كفاءة الغسيل والتطهير وذلك بأخذ عينة من الخزانات قبل وبعد عملية التطهير وعمل التحاليل اللازمة لذلك.

من ناحية أخرى، تقدم الشركة، خدمات إعداد الدراسات الاستشارية الهيدروليكية بجميع أنواعها ومستندات التصميم لمختلف العملاء من الأفراد والشركات طبقا للرسوم المقررة وذلك على النحو التالي: إعداد النوتة الحسابية، دراسة الاحتياجات المائية لتغذية المشروعات والمنشآت الجديدة، مراجعة الدراسات التي تم إعدادها من جهات أخرى طبقا لرغبة العملاء، إعداد دراسات تصميم الخطوط الناقلة وتصميم القطاعات الطولية والتفاصيل الميكانيكية، إعداد دراسات الحماية من المطرقة المائية، إعداد دراسات تصميم شبكات المياه الداخلية للمنشأت والتجمعات السكنية الخاصة.