قطع مياه الشرب عن 12 منطقة في القاهرة السبت المقبل.. بينها ألماظة

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة القاهرة عن قطع المياه لمدة 12 ساعة، يوم السبت المقبل، في عدة مناطق بالقاهرة بسبب أعمال تحويل مسار خط قطر 1000 مم في شارعي ابن الحكم.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، أن هذه الأعمال ستتسبب في انقطاع المياه عن عدد 12 منطقة بالكامل.

أماكن انقطاع المياه في القاهرة يوم السبت

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة الأماكن التي ستتعرض لقطع المياه يوم السبت المقبل، وهي كالتالي:

1 - شارع جسر السويس والألف مسكن.

2 - السبع عمارات.

3 - مستشفى الجلاء.

4 - قاعدة ألماظة.

5 - شارع شركات البترول في مسطرد.

6 - منطقة العزب.

7 - عزبة شنودة البحرية.

8 - استراحة الوزير.

9 - أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة.

10 - منشية التحرير.

11 - ألماظة.

12 - ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتها.

عدد ساعات انقطاع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب في القاهرة إلى قطع المياه يوم السبت المقبل الموافق يوم 26 من شهر فبراير الجاري، بداية من تمام الساعة 10 صباحًا، وحتى الساعة الـ 10 مساءًا لمدة 12 ساعة كاملة.

شركة مياه الشرب توفر سيارات مياه للمناطق المتأثرة

وفي السياق ذاته، أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنها قامت بتدبير العديد من سيارات المياه التي تصلح للشرب والتي سوف تكون موجودة بمختلف الأماكن التي ستتأثر بانقطاع المياه، وفي حالة ما إذا احتاجها أي مواطن عليه الاتصال بالخط الساخن وهو 125 عن طريق التليفون الأرضي.