المحكمة تواجه إنكار المتهم الثاني في قضية شيماء جمال: «واخد فلوس»

أنكر صديق زوج المذيعة شيماء جمال، المتهم بقتلها بالاشتراك مع زوجها، واقعة ارتكابه للجريمة البشعة، التي راحت ضحيتها المذيعة، داخل إحدى مزارع البدرشين، وذلك خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين، التي عقدت اليوم بمحكمة جنايات الجيزة.

إنكار المتهم الثاني لواقعة القتل

عندما وجه رئيس المحكمة، السؤال للمتهم الثاني في جريمة قتل المذيعة: «أنت اشتركت في قتل المجني عليها؟»، أجابه: «لا محصلش»، ثم بدأ ممثل النيابة العامة في سرد أمر الإحالة الذي يثبت ارتكاب قاتلي شيماء جمال للجريمة.

أدلة النيابة العامة لإثبات واقعة القتل

وتواجه المحكمة إنكار الشريك في ارتكاب جريمة قتل شيماء جمال، من خلال الدلائل التي جمعتها خلال التحقيقات منها، صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهمين تفصيلا في التحقيقات.

وأرشد المتهم الثاني خلال التحقيقات، عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ومن بعدها أقر المتهم الأول بارتكابه واقعة القتل، كما أثبت تقرير الطب الشرعي الصفة التشريحية للجثمان صحة وصف المتهم الثاني، وهي الوفاة حدثت بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية.

وأكد البيان الذي صدر من قبل النائب العام، أن المتهم الأول «الزوج» خطط للتخلص من المجني عليها بسبب تهديدها له الدائم بإفشاء أسرارهما وإعلان زواجهما أمام زوجته الأولى، وساومته شيماء جمال على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه.

المتهم الثاني حصل على مبلغ مالي نظير اشتراكه في الجريمة

عندما لم ترضخ المجني عليها للكتمان على أسرارهما واكتفائها بالمبالغ المالية التي تتحصل عليها من زوجها، لم يجد مفرا من التخلص منها، لذلك عرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده الأول به، فعقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحها، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.