محمد منير يطرح أغنية «للي» بالتعاون مع أكرم حسني (فيديو)

طرح محمد منير، أغنيته الجديدة «للي»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع أمير محروس.

وشهد الفيديو كليب، ظهور عدد من محبي الكينج في عدد متفرق من الأماكن المفتوحة، وهم يقلدون حركات منير مع تكرار كلمات الأغنية.

تفاصيل الأغنية

والأغنية من إنتاج شركة Ideology Productions، التي أطلقها أكرم حسني العام الماضي، وحقق بها نجاحًا كبيرًا في أولى إنتاجاته في كليب «لو كنت» مع النجمة هيفاء وهبي، وقد بلغت عدد مشاهدات الكليب على منصة يوتيوب 67 مليون مشاهدة، كما حصد هاشتاج لو كنت على منصة تيك توك أكثر من 100 مليون متابع، وتصدر بها تريند يوتيوب وتيك توك في الأسابيع الأولى من إطلاق الأغنية.

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية: «سألته هل داء الولع كان الجواب صدّه ساق الدلال ساق الدلع مفاتيح هواه صدّوا ومشيت أوشوش في الودع ولا جاني ليه ردّه اللي فتح باب الوجع واجب عليه ردّه يالا و يا لالا و يا لالا يالا و يالا لِلّي بعيونه بضرب ميت مثل أول ما بيطلّوا دَوقّته من طعم الغَزَل دوقّني من ذلّه وبحبه أنا مهما حصل طب مين بقي يقولّه ماهو لو حبيبك كان عسل متخلّصوش كلّه».

وكان محمد منير، أحيا مساء الجمعة الماضية، حفل في الإسكندرية، بعد غياب نحو 10 سنوات، عن الحفلات بالإسكندرية، وبكى منير خلال الحفل بعدما تذكر أصدقاؤه الراحلين.