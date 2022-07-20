طرح أغنية «للي» لـ محمد منير وأكرم حسني الليلة

يطرح الفنان أكرم حسني، أغنيته الجديدة «لِلّي» الليلة، التي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات والمتاجر الإلكترونية الليلة الساعة السابعة مساء.

أكرم حسني يروج لأغنيته مع منير

وكان أكرم حسني بدأ خلال الساعات الماضية الترويج للأغنية من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية بصورة الفنان محمد منير، عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق قائلًا: «الكينج لِلّي 20 يوليو 2022 - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناه اليوتيوب».

الكينج

لِلّي

٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة

على قناه اليوتيوب- الرابط الموجود بالسيرة الذاتيه



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20.7.2022 - 7 Pm Cairo time On YouTube channel - link on my bio #للي #الكينج



Poster Design: @ucefadel @daddesignworks

Photography: @Samehelsebaay pic.twitter.com/Y47v59dmD1 — Akram Hosny (@AkramHosny) July 19, 2022

أكرم حسني والتعاون مع الكينج

وأعرب «حسني» عن سعادته البالغة بالتعاون مع الكينج في أولى الأغاني التي جمعتهما، وكشف كواليس هذا اللقاء في تصريح سابق لـ«الوطن»، قائلا إنّ الفنان محمد منير تواصل معه لمعرفة كاتب أغاني برنامجه «أبو حفيطة»، وتفاجأ عندما عرف أنّها من كلمات أكرم نفسه، لذلك طلب منه التعاون معه في أغنيتة من كتابته.

وتابع: «سعيد بشدة بهذا التعاون، خاصة أنّ الكينج يغني من ألحاني وكلماتي، وكنت أتمنى العمل معه من قبل»، كما ذكر أن الأغنية الجديدة يغلب عليها الطابع الرومانسي «الحب والغزل»، وعندما عرضها على الكينج وافق على الفور.