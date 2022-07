طرح أغنية «للي» لـ محمد منير وأكرم حسني الليلة

يطرح الفنان أكرم حسني، أغنيته الجديدة «لِلّي» الليلة، التي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات والمتاجر الإلكترونية الليلة الساعة السابعة مساء.

وكان أكرم حسني بدأ خلال الساعات الماضية الترويج للأغنية من خلال حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر البوستر الرسمي للأغنية بصورة الفنان محمد منير، عبر حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، وعلق قائلًا: «الكينج لِلّي 20 يوليو 2022 - الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة على قناه اليوتيوب».

الكينج

لِلّي

٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - الساعة ٧ مساءً بتوقيت القاهرة

على قناه اليوتيوب- الرابط الموجود بالسيرة الذاتيه



????ellّy

20.7.2022 - 7 Pm Cairo time On YouTube channel - link on my bio #للي #الكينج



Poster Design: @ucefadel @daddesignworks

Photography: @Samehelsebaay pic.twitter.com/Y47v59dmD1