أكرم حسني يكشف تفاصيل أغنية محمد منير الجديدة: أبوحفيظة السبب

كشف الفنان أكرم حسني عن صورة البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة مع الكينج محمد منير، المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك عبر حسابه الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أكرم حسني يكشف البوستر الرسمي للأغنية

ونشر أكرم حسني البوستر، الذي كان عبارة عن اسم الأغنية فقط «للي»، وعلق عليها: «انتظروا».

أكرم حسني يكشف تفاصيل أغنيته مع محمد منير

وقال أكرم حسني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه سعيد للغاية لأن الكينج سيغني أغنيه من كلماته وألحانه، مؤكّدًا أنَّه كان يتمني التعاون معه، معبرًا عنه حله له على المستوى الشخصي والفني، مشيرًا إلى أنَّ محمد منير هو من طلب منه التعاون معه في أغنية من تأليفه.

وأضاف أكرم حسني أنَّ محمد منير تواصل معه منذ فترة كبيرة، وسأله عن مؤلف أغاني برنامج «أبوحفيظة»، ثم التقيا وطلب كتابة أغنية له، لكن لم يحدث توفيق حينها في كتابة الأغنية.

واستطرد أكرم حسني:« فجأة جاءت لي فكرة وكتبتها وحسيت ساعتها إنها تليق باسم الكينج وعرضتها عليه وقتها ووافق على الفور، وبدأنا بالتحضير لها، الأغنية يغلب عليها طابع الحب والغزل».