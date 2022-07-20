البرلمان الصربي: علاقتنا بمصر تاريخية منذ 114 عاما وتجددت بزيارة «السيسي»

قال رئيس البرلمان الصربي، إن علاقات بلاده بمصر تاريخية منذ 114 عاما وتجددت بزيارة الرئيس السيسي، وفقا لاكسترا نيوز.

والتقى الرئيس السيسي، رئيس البرلمان الصربي لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، واتفق الرئيسان على امتلاك مصر وصربيا تاريخا عريقا من العلاقات السياسية، وأعربا عن الحاجة إلى مزيد من التعاون الشامل في مجالات التعليم والسياحة والثقافة وحماية البيئة.

الرئيس السيسي يشارك بافتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في بلجراد بافتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي، وذلك بمشاركة الرئيس ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، إلى جانب عدد من كبار المسئولين الصرب وممثلي الجهات الحكومية المعنية المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بهذا الحدث الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وصربيا.