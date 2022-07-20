رئيس الاتحاد الرياضي يكشف تفاصيل وموعد انطلاق بطولة كأس مصر للجامعات

كشف الدكتور صبحي حسانين رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل بطولة كأس مصر للجامعات، التي سيجري تنظيمها في جامعة الإسكندرية، خلال شهر أغسطس المقبل.

بطولة كأس مصر للجامعات ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد الرياضي

وأوضح «حسانين» أن بطولة كأس الجامعات تأتي في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي للاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وأن الاحتفالية ستنقل عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهذه البطولة تعتبر بمثابة إشارة بدء النشاط الصيفي الرياضي للاتحاد بمشاركة جميع الجامعات.

بطولة كأس مصر للجامعات الحكومية والخاصة والدولية

وأضاف الدكتور صحبي حسانين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بطولة كأس مصر للجامعات للعبة كرة القدم، ستكون بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إذ تشارك كل جامعة بمنتخب من لاعبيها، والفائز سيمنح جوائز مالية وشهادات تقدير من وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي، مؤكدا أن البطولة فرصة كبيرة لاكتشاف المواهب الرياضية من الطلاب، للعب لصالح كبرى الأندية: «الهدف الرئيسي من البطولة اكتشاف المواهب».

وتابع بأن الفريق الفائز سيمثل منتخبات الجامعة في عدد من البطولات، سواء التي تقام على مستوى الجامعات العربية أو الدولية، مؤكدا أن البطولة سيكون لها مردود كبير في اكتشاف المواهب وتأهليلها، مشددا على أن الاتحاد لديه خطة واستراتيجية كبيرة لتنمية الألعاب الرياضية لما لها من دور كبير في تنمية قدرات وثقافات الطلاب ونبذ العنف وتنمية قدراتهم الصحية والبدنية.