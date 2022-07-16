الرئيس الإماراتي يلتقي نظيره الأمريكي على هامش قمة جدة

التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبيل انطلاق قمة جدة للأمن والتنمية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما ذكرت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الإماراتي لنظيره الأمريكي خلال اللقاء: «أعمل على مدّ الجسور بين بلدينا»، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

محمد بن زايد لـ بايدن: أعمل على مدّ الجسور بين بلدينا

وتنعقد بالمملكة العربية السعودية قمة جدة للأمن والتنمية ومن المقرر أن تبحث القمة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن، المستجدات الإقليمية والدولية وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.