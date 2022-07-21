«الفطر والموت» الأسود.. 4 أمراض أثارت قلقا عالميا بعد ظهور جائحة كورونا

فيروسات عديدة شهدها العالم بعد انتشار فيروس كورونا منذ عام 2020، منها ما يطلق عليه «الفطر الأسود»، وكذا مرض جدري القرود، الذي شهد انتشارا عديدا خلال الأيام الماضية، خاصة في جنوب أفريقيا، وظهر أيضا ما يسمى بمرض ماربورج، الذي يتسبب في النزيف لـ90% من المرضى، وأخيرا «الموت الأسود».

بالنسبة لمرض «الفطر الأسود»، فهو عبارة عن عدوى فطرية نادرة، تسببها مجموعة من القوالب يطلق عليها الفطريات المخاطية؛ إذ تعيش في جميع أنحاء البيئة، ويؤثر ذلك الداء على الأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية أو يتناولون الأدوية التي تقلل من قدرة الجسم على محاربة الجراثيم والأمراض، ومن أهم أعرضه التهاب الجيوب الأنفية واحتقان بالأنف، وإفرازات أنفية سوداء أو دموية.

أمراض أثارت قلق العالم

وفي الأيام الماضية انتشر فيروس جدري القرود بشكل سريع حول العالم، وما زال يثير تخوفات لدى البعض من استمرار الإصابات في عدة دول، في وقت يستمر فيه فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في التفشي حول العالم.

وأوضح الخبراء في مختلف دول العالم، أن المرض ينتقل عبر التلامس واستخدام الأغراض الشخصية للمصاب والتقارب عبر الجهاز التنفسي، كما أن ظهور أي نوع من الحبوب على الوجه لا يستدعي القلق والشك في الاشتباه بجدري القرود، فيجب لتحقيق ذلك مصاحبته بالأعراض الأخرى المعروفة للمرض.

أما عن فيروس ماربورج الذي يعد أحد أكثر الأمراض فتكًا بالعالم في أفريقيا، والذي يؤدي لرحيل ما يصل إلى 88% من المصابين به، فسادت حالة من القلق والتوتر بسببه، ويكون من الصعب للغاية التمييز بين الأمراض الأخرى التي تسبب الحمى، مثل الإيبولا والملاريا، خاصة مع التشابه مع أعراض فيروس كورونا المستجد، إذ أن كلاهما تتمثل أعراضه في الصداع الشديد وارتفاع درجات الحراة والإسهال.

وأخيرا مرض الطاعون الدبلي أو ما يعرف بـ«الموت الأسود»، الذي أعلنت السلطات الصحية الصينية، منذ ساعات، عن رصد أول حالة إصابة لشخص وصل إلى منطقة «ينتشوان» من منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد.

أعراض مرض «الموت الأسود»

يذكر أن مرض «الموت الأسود» له تاريخ سابق مع البشرية، بدأ في القرن الرابع عشر، وأحدث بها خسائر بشرية واقتصادية فاضحة، وهو ما أثار حالة من القلق والفزع وسط الناس الآن، بعد تسجيل الصين لحالة إصابة به، وتتمثل أعراضه في الحمى والقيء والغثيان والسعال.