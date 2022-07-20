شيماء سيف تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا: «أرجوكم أدعو لها»

أعلنت الفنانة شيماء سيف، عن إصابة والدتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء.

شيماء سيف تعلن إصابة والدتها بكورونا

وكتبت شيماء سيف: «ماما إيجابي كورونا، أرجوكم ادعوا لها ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة يا رب إلهى أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين».

وأضافت: «اللهم إنّى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

مشاركة شيماء سيف في دراما رمضان المنقضي

وفي سياق آخر، حققت شيماء سيف، نجاحًا كبيرًا خلال دراما رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل «أحلام سعيدة»، التي كانت تدور أحداثه حول ثلاث سيدات في منتصف العمر وهن فريدة وشيرين وليلى، اللاتي جسدن شخصيتهن يسرا، غادة عادل، شيماء سيف، من طبقة اجتماعية مختلفة، يعانين من الأرق وصعوبة في النوم، يجمعهن القدر سويا ليخضن تجارب ستساعدهن في التغلب على مشاكلهن ومواصلة حياتهن بطريقة أفضل.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

وشارك في بطولة المسلسل يسرا، غادة عادل، مي كساب، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، إنتصار، نور محمود، هشام عاشور، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، ميسرة، إسماعيل فرغلي، ومن تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.