الهند تسجل 4 إصابات بمرض الفطر الأسود

قالت وسائل إعلام هندية من بينها موقع أونمانورما، إنه تم الإبلاغ عن حالات إصابة بمرض الفطر الأسود في المدن الهندية الكبرى تزامنا مع موجة شرسة جديدة لفيروس كورونا، وهو الفطر الذي يصيب بصفة أساسية من يعانون من ضعف المناعة وبعض الأمراض المزمنة، وهو المرض ذاته الذي تسبب في وفاة الفنان سمير غانم.

وكانت الهند أول دولة تسجل حالات إصابة بمرض الفطر الأسود العام الماضي، لينتقل بعدها إلى كثير من دول العالم بينها مصر، ثم ظهرت أنواع أخرى من الفطريات منها الفطر الأبيض والأصفر وغيرهما.

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مرض الفطر الأسود يظهر في مومباي وبنجالورو بالهند

وذكر الموقع أنه تم الإبلاغ عن حالات الفطر الأسود في مومباي وبنجالورو، مشيرا إلى أن الفطر ظهر العام الماضي خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأصيب به الكثير من المواطنين في الهند بعد التعافي من كوفيد -19.

وقال الدكتور إس سانثوش، استشاري أول في الأنف والأذن والحنجرة في بنجالورو إنه تم الإبلاغ عن 4 إصابات بمرض الفطر الأسود في المستشفى الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن أبرز أعراضه الصداع الشديد وآلام الوجه والبرد وسيلان الأنف، مؤكدا أن مرضى السكري وأصحاب المناعة الضعيفة معرضون لهذه العدوى.

الفطر الأسود يمكن أن يسبب فقدان البصر

وفقا للتقرير، فإن مرض الفطر الأسود يمكن أن يسبب فقدان البصر وصولا إلى الموت، ويمكن أن يسبب كذلك بعض أمراض العدوى الفطرية الأخرى.

وأوضح أن السرطان وفيروس نقص المناعة البشرية التي تدمر مناعة الجسم أيضا يمكن أن تجتذب الإصابة بالفطر الأسود.

وشهدت الهند واحدة من أسوأ موجات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بداية العام الماضي، حتى أنه كانت تقام المحارق في كل مكان تقريبا للتعامل مع حالات الوفاة.

علاج الفطر الأسود

والتعامل المبكر مع حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود أو حتى الفطريات الملونة الأخرى، كان يتطلب تدخلا جراحيا للعلاج من خلال استئصال الأجزاء المصابة بالمرض.