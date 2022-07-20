وكيل البحوث الزراعية: نوفر دورة للتعامل مع المبيدات مجانا للشباب

قال الدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا، إنه درس النانو تكنولوجي، التي تستخدم في الزراعة، لزيادة حماية النبات من الإصابات المختلفة من الفطريات والحشريات، مبينا أن الهدف هو تقليل استخدام المبيدات وزيادة إنتاج الفدان.

برنامج للتدريب على استخدام المبيدات

أضاف «السماحي»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن وزارة الزراعة لديها برنامج مطبقي المبيدات، إذ يتم تعليم الشباب استخدام المبيد في محطة السخا، من أجل معرفة الطرق الخاصة بالتعامل مع الزراعة ويمكن لأي شاب بأي مؤهل التقدم لهذا التدريب، مشيرا إلى أن التدريب يوفر شهادة مجانية، والدورة مدتها 4 أيام فقط، مع وجود قائمين على التدريب دارسين، ولديهم خبرة عالية.

المدارس الحقلية

وأوضح وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا، أن هناك برامج داخل الدورة، تركز على عدد من مختلف من النباتات، لكن يمكن تعريف الشخص بعدد محدد من النباتات مثل المحاصيل الصيفية وطرق مكافحتها، متابعا: «في متخصصين لكل نوع من المكافحة الحشرات والحشائش والفطريات عشان نخجر جيل مدرب مؤهل قادر على إفادة مصر ولديه وظيفة يحتاجها سوق العمل، بقول للمزارع كمان حزمة توصيات عشان نخرج أكبر قدر من المحصول وفي كمان مدارس حقلية تبع وزارة الزراعة وبتابع مع كل مزارع حالة المحصول بتاعه وإزاي التوصيات أثرت إيجابيا على الزراعة، ونصائح الزراعة ملموسة ومدروسة وواضحة وفي حقول إرشادية كمان بنوري المزارع إزاي بنزرع وفقا للتعليمات التي تزيد المحصول».