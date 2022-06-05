ليس من بينها المبيدات.. 5 طرق للتخلص من الحشرات بالمنزل في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعاني الكثيرين من الحشرات التي تنتشر وتزداد أعدادها في المنازل خاصة القريبة من الحدائق والجنائن، ومنها بالطبع الناموس، الذي يسبب لدغات مؤلمة، والنمل والذباب الذي يمنع الكثيرين من الحصول على نوم هادئ خلال فترة الليل، مما يجعل الكثيرين يتساءلون عن كيفية التخلص من الحشرات بدون استخدام مبيدات ضارة تؤثر على التنفس؟

طرق التخلص من الحشرات بدون مبيدات

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي ينشرها على مدار الساعة، خطوات التخلص من الحشرات بدون استخدام مبيدات ضارة وفق الموقع الإلكتروني «هليثي داي» في السطور التالية:

التخلص من القمامة بأول

تعتبر أولى أسباب انتشار الحشرات في المنزل خلال فصل الصيف هي القمامة، فبسبب درجات الحرارة المرتفعة تتعفن بقايا الطعام بشكل أكبر وتفرز روائح جاذبة للحشرات، لذلك تخلص منها بشكل يومي، خاصة إذا كان بها بقايا طعام مطبوخ أو نيئ.

تنظيف المنزل باستمرار

واحد من أسوء العادات التي تؤدى لانتشار الحشرات بدون أن ندري هي عدم تنظيف الأثاث بشكل صحيح، باستخدام المطهرات المخصصة، والتأكد من عدم وجود شقوق أو فتحات يمكن للحشرات وخاصة النمل والصراصير التواجد فيها.

النباتات الطبيعية

بعض النباتات الطبيعية تفرز مواد وروائح خاصة تعمل كمبيد حشري طبيعي، لذلك ينصح بوضعها في أماكن مختلفة من المنزل أو في أماكن تواجد الحشرات، ومن تلك الأنواع الريحان وسعره يتراوح ما بين 15 إلى 25 جنيها، اللافندر سعره ما بين 20 إلى 35 جنيها، في المشاتل، بالإضافة إلى النعناع والقرفة والبصل.

محلول الملح

واحد من الطرق الفعالة للتخلص من الحشرات وبخاصة النمل، هي استخدام حلول الملح، من خلال وضع كمية من الملح على كمية من الماء المغلي ورشها في أماكن تواجد هذه الحشرة.

محلول الليمون

من الطرق الطبيعية أيضا للتخلص من النمل في فصل الصيف، هو محلول الليمون، ويمكن من خلال عصر كميات من الليمون ورشها في أماكن تواجد النمل، ويمكن تخفيفه بالماء.