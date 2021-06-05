أستاذ بـ«القومي للسموم»: الفطريات موجودة في كل مكان وممكن بالأكل أو الهواء

قالت الدكتورة دينا شكري، الأستاذ بالمركز القومي للسموم التابع لمستشفيات قصر العيني بجامعة القاهرة، إن الفطريات بمختلف أنواعها موجودة حول الإنسان في كل مكان يحيط به، وليس الفطر الأسود فقط، موضحة «الفطريات ممكن أن تكون موجودة في الأكل والهواء وغيرها من الأماكن، ولكن مناعة الإنسان هي المتحكم في الإصابة بأي مرض فطري من عدمه».

مناعة الإنسان هي المتحكم في الإصابة من عدمه

وأضافت الأستاذة بالمركز القومي للسموم التابع لجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفطريات بأنواعها المختلفة مضرة جدا لأصحاب المناعة الضعيفة، مؤكدة أن أصحاب المناعة الضعيفة أكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود، مشيرة إلى أنه لاتوجد أماكن داخل المنزل محددة لنشر الفطر الأسود، والفطريات عامة موجودة في كل مكان وهي أيضا مضرة لأصحاب المناعة كالمصابين بأورام الدم وفشل في الأعضاء، موضحة أن الفطرالأسود لا يمكنه اختراق أصحاب المناعة الجيدة لضعفه وكونه مرض انتهازي.

الإجراءات الاحترازية تحمي من الإصابة بالفيروسات

وناشدت الدكتور دينا شكري، المواطنين، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك إجراء عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمنشآت الخاصة بأماكن المعيشة والغرف، ويجب التوجه إلى الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض، سواء كورونا أو الفطر الأسود، منوهة إلى أن الوقاية واتباع إرشادات الوقاية الصحية خير وقاية من الإصابة بأي مرض مهما كان درجة خطورته.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيورسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وضرورة المتابعة المستمرة مع الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.