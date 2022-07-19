وزير الزراعة يبحث تعزيز الاستثمار في سلاسل قيمة الثروة الحيوانية الإقليمية

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نيك نوانكابا، مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

واستعرض القصير خلال اللقاء تجربة مصر في مجال الثروة الحيوانية وتجميع الألبان، ومشروعات الثروة السمكية التي وضعت مصر في المركز الاول على مستوى القارة الأفريقية والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، واحتلت المركز الثالث في إنتاج البلطي عالميًا.

مشروعات الأمن الغذائي

كما استعرض وزير الزراعة، المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية بهدف تحقيق الأمن الغذائي، منها المشروع القومي للبتلو، ومشروع المليون رأس ماشية، ومشروع تحسين السلالات، والمشروعات الخاصة بسلاسل القيمة، مثل إنشاء مراكز تجميع الألبان والتمويل الميسر، والتوسع في تطوير مراكز التحسين الوراثىي والتلقيح الاصطناعي فضلا عن إنشاء المزارع السمكية مثل بركة غليون ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي ببورسعيد.

وعلى الجانب الآخر، أعرب نوانكابا، عن سعادته بلقاء القصير، وقدم الشكر لمصر على استضافة الورشة المهمة عن فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك، بهدف إعداد استراتيجية وطنية للاستثمار في مشروعات قطاع الالبان والثروة السمكية،.

وأكد مدير المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الافريقي، أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال المهم، ليس فقط لمصر بل دول القارة الأفريقية.

وفي نهاية اللقاء، رحب القصير، باستقبال مصر للأشقاء الأفارقة، واستعداد وزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات المصريه إليهم.

برنامج التنمية الزراعية الشاملة

وفي سياق متصل، أناب وزير الزراعة، الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، لحضور وإلقاء كلمة وزارة الزراعة في ورشة العمل التي تستضيفها مصر عن «فرص الاستثمار في سلاسل قيمة منتجات الألبان والأسماك» بالتعاون مع مكتب الثروة الحيوانية التابع للاتحاد الأفريقي، والتي تُعقد ضمن أنشطة المشروع الإقليمي Live2Africa وبما يتوافق مع برنامج التنمية الزراعية الشاملة CAADP.

وفي كلمته، نقل موسي تحيات الوزير للحضور وأعضاء مكتب الثروة الحيوانية بالاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أنّ الدول الأفريقية تمتلك موارد زراعية هائلة، حيث تبلغ مساحة الأراضي القابلة للزراعة في القارة نحو 930 مليون هكتار، كما يبلغ عدد سكانها نحو 1.4 بليون منهم نحو 60% من الشباب، ورغم ذلك فإنّ المساحة المزروعة لا تزيد عن نصف المساحة القابلة للزراعة، كما أنّ نحو 224 مليون نسمة بالقارة يعانون من نقص وسوء التغذية، فضلا عن وجود فجوة غذائية تقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا.

الاقتصاد القومي

وأضاف موسى، أنّ قطاع الزراعة يعد ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ليس فقط في مصر بل في عدد كبير من دول القارة الأفريقية، سواء من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والقوى العاملة والصادرات، أو من حيث توفيره الغذاء للسكان والمواد الخام الزراعية اللازمة للصناعات الوطنية، حيث يسهم هذا القطاع في جمهورية مصر العربية بنحو 15% من قيمة الناتج المحلي القومي، ويعمل به بشكل مباشر نحو 29%، ونحو 55% بشكل مباشر وغير مباشر من التعداد السكاني، ويعد قطاع الثروة الحيوانية والألبان والأسماك من القطاعات المهمة التي تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأشاد موسى، بأهمية انعقاد هذه الورشة والتي تعد فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية والألبان والأسماك ليس فقط في مصر بل في دول الاتحاد الأفريقي، وذلك لدعم الإطار السياسي والإصلاح الاستراتيجي للثروة الحيوانية والسمكية في أفريقيا.

وطالب بعمل تقييم شامل لما تم في السابق من ورش عمل في مجال الثروة الحيوانية والسمكية، لتحديد الخطوات المستقبلية التي ستتخذ في هذا المجال.

واختتم موسى كلمته، بالترحيب بالعلماء الحاضرين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، متمنيا التوفيق في الوصول إلى خريطة طريق تستطيع مصر من خلالها دعم وتنمية قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية من خلال مشروعات تنموية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا دعم وزارة الزراعة للنتائج التي سيتم التوصل اليها والتي من شأنها تحقيق التنمية المنشوده في زيادة الكميه المنتجه من الثروة الحيوانية.

حضر الاجتماع، عدد من قيادات وزارة الزراعة، وممثلي الدول الأعضاء هذا الحدث المهم، ومن المنتظر عقد اجتماع مانحين في نهاية الورشة بعد تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة والتي سيتم عرضها علي الجهات الدولية لتمويلها.