دعاء نهاية الامتحانات للنجاح.. ردده في كل وقت

مع اقتراب انتهاء امتحانات العام الدراسي الثاني، يبحث عدد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك «جوجل» عن دعاء نهاية الامتحانات للنجاح، كونها من الأمور المستحبة، ورغم عدم ثبوت أدعية بعينها في مثل هذه الظروف إلا أن باب الدعاء واسع لكل ذي حاجة.

دعاء نهاية الامتحانات للنجاح

ويستعرض التقرير التالي دعاء نهاية الامتحانات للنجاح، ويشمل عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها وغيرها بما فتح الله على عبده الذي يسأله النجاح في أمور الخير وطلب التوفيق من المولى عز وجل في أي وقت، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1- اللهمّ إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي، فأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور استغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكّل عليك.

2- اللهم وفقني لما تحبه وترضاه واقضي حاجتي يا رب العالمين.

3- اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

4- اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

5- رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

6- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي.

دعاء النجاح

7- ويمكن أيضا ترديد دعاء نهاية الامتحانات للنجاح الآتي: اللهم تقبل هذا العلم مني واجعل كل حرف وكلمة أدرسها خالصة لوجهك الكريم ولا تجعلني أغتر بعلمي وقدراتي.

8- اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني.

9- اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين.

10- الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين.

دعاء نهاية الامتحانات

11- يارب كن معي فإني فقير إليك ضعيف من دونك ولا حول لي ولا قوة إلا بك.. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته وإلى حلول دارك دار السلام أدنيته.

12- اللهم لك الحمد يا من علم الأنبياء والمرسلين، اللهم لك الحمد يا من علم الملائكة المقربين، اللهم لك الحمد يا من علم العلماء العاملين، اللهم لك الحمد يا من علّم الأولياء والصالحين، اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

13 - اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضٍ فيَّ حكمك عدلٌ فيَّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تفتح عليَّ فتوح العارفين بحكمتك وأن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك.

14- سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

15- كما يمكن أيضا ترديد دعاء: يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وغيرها من الأدعية بخصوص دعاء نهاية الامتحانات للنجاح.