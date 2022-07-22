مزارعون يتجون إلى «الذرة»: ربح مضمون ولا يحتاج إلى عمالة ضخمة

محصول الذرة من الزراعات المهمة في مصر حيث يدخل في الكثير من الصناعات من بينها صناعة زيوت الذرة، وكذلك يدخل بشكل رئيسي في صناعة العيش، وكعلف للماشية، وعندما يصل إلى النضوج يتم تناوله منفردا بعد الشواء.

بداية زراعة المحصول

يقول سالم عابدين، مزارع في كفر الشيخ، إن موسم زراعة محصول الذرة يبدأ في أواخر شهر إبريل، بحرث الأرض جيداً، ويكون على شكل خطوط أو مصاطب، ويخل الزرع عقب الزراعة على عودين في الجورة الواحدة، وينتج الفدان الواحد نحو 40 أردب ذرة، ويستمر المحصول نحو 5 أشهر في الأرض، ويتجه إليه في الزراعة نظرا لأن له عائد مالي جيد بالنسبة للمزارعين.

بيع الذرة أخضر

وقال خالد عبده، مزارع، إن المزارعين حالياً يقومون بزراعة مساحات كبيرة من الذرة النيلي والتي تزرع في أواخر شهر يوليو ويقوم الفلاحين بتقطيع «الكزان» من على أعواد الذرة وبيعها خضراء بغرض الشوي والأكل طازجة قبل أن تجفف بسعر «الكوز» بـ2 جنيه، بما يحقق نحو 30 ألف جنيه لكل فدان.

سعر أردب الذرة والتسويق

ويضيف أن سعر أردب الذرة يتراوح ما بين 1150 للذرة الصفراء، ليصل إلى 1250 جنيهاً للذرة الشامية، وهو ما يزيد من الرقعة الزراعية لمحصول الذرة لما له من أهمية كبرى في علف الماشية، مؤكداً أن زراعته جيدة ولا توجد أي معوقات تذكر لبيعه أو تسويقه، ويحتاج إلى عمالة على نطاق أسرة المزارع.

ومن ناحيته قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المساحات المنزرعة بالمحافظة من محصول الذرة الشامية تبلغ نحو 21 ألف فدان على نطاق قرى ومراكز الإقليم، وأن الوزارة تعقد ندوات إرشادية للمزارعين عن المحصول وأهميته.