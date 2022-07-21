مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ينفي مرض الرئيس بوتين: يتمتع بصحة جيدة

أكد وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتمتع بصحة جيدة للغاية.

الرئيس الروسي يتمتع بصحة جيدة

ونقلت وكالة «cnn uk»، عن رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، نفيه ما تردد عن معاناة الرئيس الروسي من مشكلات صحية، مؤكدًا خلال رده على سؤال عما إذا كانت الحالة الصحية لبوتين مستقرة أم لا، خلال حضوره منتدى آسبن للأمن في ولاية كولورادو الأمريكية، أن هناك الكثير من الشائعات حول صحة بوتين، وبقدر ما يمكننا أن نقول إنه يتمتع بصحة جيدة تماما، مشددًا على أن هذا ليس حكما استخباراتيا رسميا.

شائعات حول صحة بوتين

وخرجت مؤخرًا بعض الشائعات حول صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت هناك تكهنات حول معاناته من أزمة صحية في الوقت الذي يقود فيه حرب على أوكرانيا ؛ إذ ظهر مؤخرا مع بعض الانتفاخ الواضح في الوجه، ما أثار التكهنات بأنه قد خضع لعلاج طبي لمرض غير معروف، وهو ما نفاه مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية في تصريح له، مشددًا على أن الدب الروسي يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض.