بوتين: أوكرانيا لا ترغب في تنفيذ «السلام» المتفق عليه في مارس الماضي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو لم تجد أي رغبة من أوكرانيا للوفاء بشروط ما وصفه باتفاق سلام أولي تم الاتفاق عليه خلال مارس الماضي، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وقال بوتين، في تصريحات متلفزة عقب زيارته لإيران، إن السعودية والإمارات تعرضان الوساطة بين بلاده وأوكرانيا التي شنت روسيا عملية عسكرية بها في 24 فبراير الماضي.

أوكرانيا لم ترد على تصريحات بوتين

ولم يصدر أي رد من الحكومة الأوكرانية على تصريحات بوتين التي أدلى بها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وردا على سؤال بشأن لقاء محتمل مع الرئيس الأوكراني، قال بوتين إن كييف لم تلتزم بشروط اتفاق السلام الأولي الذي قال إنه تم تحقيقه عمليًا في مارس الماضي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على موسكو بسبب الحرب على كييف.

وعقد الجانبان الروسي والأوكراني عدة جولات من المفاوضات، ولم يتم الإعلان عن توصلهما لنتائج، وكان آخرها في تركيا خلال مارس الماضي.