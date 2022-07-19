بوتين يلتقي رئيس إيران: علاقاتنا تتطور وكسرنا أرقاما قياسية في التجارة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، إن العلاقات بين البلدين تتطور بوتيرة جيدة، ويمكن للبلدين بالفعل الفخر بكسر أرقام قياسية في التبادل التجاري.

الاجتماع الثالث لبوتين مع رئيس إيران خلال 2022

ويعتبر اجتماع بوتين، الذي وصل إلى طهران، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإيراني، هو الثالث بين الزعيمين خلال عام 2022.

الرئيس الإيراني: نأمل أن تكون زيارة بوتين نقطة تحول في العلاقات

ومن جانبه، أعرب الرئيس الإيراني عن أمله أن تكون زيارة بوتين لإيران نقطة تحول في العلاقات الثنائية، قائلا: آمل أن تكون زيارتكم للجمهورية الإسلامية الإيرانية نقطة تحول فيما يتعلق بتنمية العلاقات بين البلدين، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي.