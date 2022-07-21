«الصين» تفرض غرامة مالية مليار دولار على شركة النقل Didi

فرضت هيئة الأمن السيبراني في الصين غرامة مالية كبيرة على شركة Didi Global لخدمات النقل، اليوم، بعد تحقيق استمر لمدة عام مع الشركة، ومنعها من إضافة مستخدمين جدد، بحسب ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية.

غرامة مالية كبيرة

وقالت هيئة الأمن السيبراني في الصين، وهي إحدى الجهات الحكومية في الدولة، إنها فرضت غرامة مالية على شركة Didi، المتخصصة في تقديم خدمات النقل للجمهور، بمبلغ مالي وصل إلى 8.026 مليار يوان صيني، وهو ما يعادل 1.19 مليار دولار أمريكي.

انتهاك قانون حماية المعلومات الشخصية

وأرجعت هيئة الأمن السيبراني في الصين، السبب إلى فرض هذه الغرامة إلى قيام الشركة بانتهاك ما أسمته مجموعة من القوانين وهي قانون أمن البيانات، وقانون أمن الشبكات، وقانون حماية المعلومات الشخصية في الصين.

ولم تقتصر الغرامة التي فرضتها هيئة الأمن السيبراني في الصين على الشركة فقط، وإنما قامت أيضا بفرض غرامة على اثنين من المديرين التنفيذين في الشركة، وصلت إلى تغريم كل منهما مبلغ مليون يوان.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الخبر، متسائلين عن إمكانية سماح هيئة الأمن السيبراني للشركة، بإضافة مستخدمين جدد، وخاصة بعد توقف إضافة أي من المستخدمين لمدة عام، طوال فترة إجراء التحقيق ضد الشركة.

حذف التطبيق من على المتاجر الإليكترونية

وكانت هيئة الأمن السيبراني في الصين، منعت تواجد التطبيق الخاص بشركة النقل Didi على متاجر التطبيقات المختلفة في الصين لحين الانتهاء من التحقيقات مع الشركة وظهور النتيجة.

ولم يتم الكشف بعد عن الخطوات الواجب اتباعها من قبل الشركة بعد فرض الغرامة المالية التي تجاوزت المليار دولار ضدها، وكذلك عن عودة عملها في الصين أم لا، وإذا ما سوف يتم إعادة طرح التطبيق الخاص بها على متاجر التطبيقات الإليكترونية في الصين بعد دفع الغرامة أم لا.