بعد ظهوره في الصين.. طرق الوقاية من مرض الموت الأسود

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن طرق الوقاية من مرض الموت الأسود بعد ظهوره في الصين، عقب مرور ساعات قليلة من إعلان السلطات الصحية الصينية، عن رصد أول حالة إصابة بالمرض لشخص وصل إلى منطقة «ينتشوان» من منطقة منغوليا الداخلية بشمال البلاد.

طرق الوقاية من مرض الموت الأسود

وبحسب موقع وزارة الصحة السعودية، فإن طرق الوقاية من مرض الموت الأسود بعد ظهوره في الصين تتمثل في عدم التعامل مع جثث الحيوانات المصابة بالمرض، والابتعاد عن سوائل الجسم والأنسجة المصابة، وضرورة غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، أو الاستعانة بالكحول، وعدم ملامسة الحيوانات الضالة المريضة أو الميتة أو المصابة، وتجنب الأماكن الموبوءة بالقوارض والبراغيث.

علاج مرض الموت الأسود

وذكر الموقع أنه من بين طرق الوقاية من مرض الموت الأسود بعد ظهوره في الصين، تناول المضادات الحيوية، والأدوية المخصصة للمرض، بالإضافة إلى توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإصابة بالمرض، مؤكدا أنه لا يوجد حالياً لقاح لمرض الموت الأسود، حيث يجري العمل على تطوير لقاحات مناسبة للقضاء على المرض بشكل نهائي.

تشخيص مرض الموت الأسود بعد ظهوره في الصين

يُذكر أن تشخيص مرض الموت الأسود، يجري عن طريق سحب عينات من المصاب، وإرسالها إلى معامل الفحص من أجل اختبارها، وبمجرد تحديد الإصابة يجري إخضاع المصاب للعلاج المناسب له.

أسباب مرض الموت الأسود

وبحسب تقارير جامعة كيل الألمانية، يعود مرض الموت الأسود إلى الإصابة ببكتيريا «يرسينية» شديدة العدوى، وهي عبارة عن بكتيريا حيوانية المنشأ توجد عادة في بعض القوارض مثل السناجب، أو كلاب البراري، أو الفئران، والبراغيث.