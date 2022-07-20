باحثة بمعهد الأرز: في الصين انبهروا بقدرات مصر الزراعية

قالت الدكتورة دينا أمين، الباحثة في معمل بحوث الأرز بسخا، إنها درست وحصلت على درجة الدكتوراة من الخارج عام 2019، وبعدها جاءت لمصر لتطبيق الأبحاث التي خلصت إليها، مشيرة إلى أن مركز البحوث الخاص بالأرز في مصر معروف على مستوى العالم، وفي الصين منبهرون بالتطور.

تهجين أصناف من القمح

وأضافت «أمين» خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يتم تهجين أصناف القمح المختلفة من أجل إيجاد أصناف متطورة توفر أكبر قدر من الإنتاج ويتم التركيز على جينات معينة تقاوم عملية البرودة، مؤكدة أن البذرة التهجينية يتم زراعتها مرة أخرى في مصر أو زراعتها في دولة أخرى واستيراد البذرة الثانية، مبينة أنه كانت تستهدف مصر دائما دولة الفلبين ولكن حاليا هناك محاولات لوضع البذرة في مصر لتسهيل الحصول على الأرز.

الباحثة: نحتاج المزيد من دعم الدولة

وأوضحت الباحثة في معمل بحوث الأرز بسخا، أن الأرز يتم زراعته في موسم واحد فقط في مصر بسبب الطقس ونسبة المياه التي يحتاجها وفي الصين يمكن زراعته لمدة 3 مواسم، متابعة: «إحنا عملنا محاكاة زي درجات حرارة الصيف عشان الأرز يظهر مرة أخرى، والدولة بتساعد دايما بتوفير الصوب وإحنا محتاجين دعم أكثر بصراحة، وحاليا في دعم أكثر لكن نأمل من الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الدعم من أجل إيجاد أصناف متعددة».