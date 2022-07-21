إحالة السائق المتسبب في حادث أتوبيس ملوي للمحاكمة خلال ساعات

قال مصدر مطلع على التحقيقات في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي في ملوي بمحافظة المنيا، الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 32 آخرين، أن النيابة العامة ستحيل سائق الأتوبيس المتسبب في الحادث للمحاكمة خلال ساعات، وذلك بعد أثبتت التحقيقات أن سائق الأتوبيس هو المتسبب في الحادث.

حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي

يذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارا صباح أمس الأول بوقوع حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز شرطة ملوي بين أتوبيس رحلات يقل 45 راكبًا وبين سيارة نقل ثقيل بمقطورة.

تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف، وبالانتقال تبين وجود العشرات من المتوفين والمصابين على الأسفلت، وكشفت المعاينة أن سائق الأتوبيس اصطدم بسيارة نقل ثقيل أثناء توقفها على جانب الطريق لإصلاح الإطارات، وأسفر الحادث عن مصرع 23 شخصًا بينما أصيب 32 آخرين، وتم نقل المصابين الي عدد من المستشفيات بالمنيا كما تم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجات حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري على الجثامين ومعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

حبس سائق الأتوبيس

كما قررت جهات التحقيق الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع لأقوالهم، وبعرض المتهم على الطب الشرعي للكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، تبين أنه كان تحت تأثير المخدرات وقت الحادث، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.