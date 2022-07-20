انقلبت بهم سيارة ربع نقل.. أسماء المصابين في حادث المنيا اليوم

أصيب مساء اليوم الأربعاء 11 شخصًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل قرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا.

انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي

كان اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورد إشارة من مركز شرطة سمالوط غرب تتضمن انقلاب السيارة رقم «7684 ن م ر» ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية الشيخ مبارك، ووجود عدد من المصابين.

أسماء المصابين في حادث المنيا اليوم

بانتقال رجال الشرطة والمباحث وسيارات الإسعاف والفحص تبين إصابة 11 شخصا جميعهم من مركز سمالوط وهم: سيد عبدالنعيم 46 عاما، سمير وهبه 56 عامًا، محمود ناجي 15 عامًا، مصطفى عبدالرؤوف 21 عامًا، إسلام خلف 17 عامًا، عامر محمود 44 عامًا، عماد بشري 56 عامًا، محمد حسن 12 عامًا، إسماعيل أحمد 33 عامًا، جوزيف وهبة 55 عامًا، سمير شحاتة 55 عامًا، وتتراوح الإصابات بين كدمات وجروح وكسور مضاعفة بأنحاء متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى سمالط النموذجي لتلقي العلاج.

انتقل فريق من إدارة المرور لمعاينة موقع الحادث ورفع آثاره لتسير الحركة بالطريق، وتبين بالفحص الأولي أن سبب وقوع الحادث انفجار أحد إطارات السيارة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفشله في السيطرة عليها مما أدي إلي انقلابها علي جانب الطريق الصحراوي الغربي، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.