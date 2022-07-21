نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية تغير المناخ بجامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة نموذج محاكاة حول الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، بمشاركة 197 حكومة من دول العالم.

الخشت: 200 طالب يشاركون في النموذج

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن نموذج المحاكاة للمؤتمر الدولي حول تغير المناخ يتم بمشاركة نحو 200 طالب وطالبة يتم تقسيمهم لمجموعات وتقوم كل مجموعة من الطلاب بتمثيل دولة من الدول المشاركة في المؤتمر وتجميع البيانات الخاصة بتغيرات المناخ في هذه الدولة وعرضها في نموذج المحاكاة، الذي سيتم عرضه خلال المؤتمر.

ويأتي نموذج المحاكاة بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة البيئة ومشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD.

تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى حرص جامعة القاهرة على تقديم العديد من نماذج المحاكاة، بهدف تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، وإعداد صف ثان من طلاب الجامعة لأن يكونوا قادة المستقبل، حيث تُعد هذه النماذج نشاطًا مهمًا للطلاب ومشروعًا تدريبيًا على محاكاة نماذج عدة مؤسسات إلى جانب الدراسة النظرية بما يمكنهم من الإبداع في مجال هذه المؤسسات.

البدء في تدريب الطلاب على نموذج المحاكاة

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومنسق النموذج، البدء في تدريب الطلاب على نموذج المحاكاة مؤتمر المناخ COP27 من خلال عدة إجراءات من بينها إلقاء محاضرات نظرية عن تغيرات المناخ، وعقد تدريبات على بعض المهارات مثل مهارات العرض الفعّال، والعمل من خلال فريق، وكيفية تجميع بيانات عن الدول التي يتم تمثيلها لإعداد جيل جديد قادر على التفاعل مع تحديات المستقبل.

جدير بالذكر، أن جامعة القاهرة ساهمت في قضية المناخ بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر المناخ Cop27، حيث قامت بالتعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي واستحدثت برامج جديدة في مجال العلوم البيئية، بالإضافة إلى تمويل مشروع بحثي للتخفيف من تغيرات المناخ بالتعاون مع جامعة لانكستر لاستبدال الوقود الأحفوري بالوقود الحيوي للتحكم في حالات الطوارئ المناخية.

كما عقدت الجامعة ندوات وورش عمل على مستوى الطلاب في مختلف الكليات حول قضايا تغيرات المناخ، وأطلقت دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ، إلى جانب مسابقة لطلاب السنوات النهائية لتقديم مقترحات بحثية للحد من تغيرات المناخ، ومسابقة لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها، وتنظيم ندوة كبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة المناخ بشرم الشيخ.