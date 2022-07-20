الجامعات تنهي استعداداتها لإجراء اختبارات القدرات 2022

أنهت الجامعات الحكومية، استعداداتها لاختبارات القدرات 2022، المقرر تنفيذها خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق كافة المعايير والضوابط التي أقرها المجلس في هذا الشأن، وأكد عدد من عمداء الكليات على الالتزام بالخريطة والضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشان؛ أبرزها التأكيد على تطبيق إجراءات كورونا.

إجراء الاختبارات على مدار يومين

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد العزياوي، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الاستعداد لاختبارات القدرات بالكلية، لافتا إلى أن كل طالب يؤدي الاختبار على مدار اليومين، منوها بأن المجلس الأعلى للجامعات أقر استعادة الاختبارات المعرفية مرة أخرى بعد توقفها عامين بسبب كورونا، مؤكدا أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

تطبيق الإجراءات الاحترازية باختبارات القدرات

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة ميسون قطب، عميد كلية الفنون التطبيقة جامعة حلوان، الاستعداد التام لاختبارات القدرات 2022، مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا.