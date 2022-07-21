السيسي يشكر جامعة بلجراد على منحه درجة الدكتوراه الفخرية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وامتنانه لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بلجراد العريقة، مشددًا على أنها ساهمت بشكل فعال في نشأة العديد من الكوادر وتطوير الحياة الثقافية والعلمية والتعليمة والاقتصادية لدولة صربيا.

وأضاف السيسي خلال فعاليات منحه الشهادة وتكريمه في الجامعة الصربية: «إنه لمن دواعي الفخر والسعادة أن أخاطبكم اليوم من فوق هذا المنبر العريق في وسط كوكبة من علماء الجامعة والشباب الجامعي الصربي الواعد، وفي رحاب جامعة بلبجراد الرئدة التي تعد أكبر وأقدم جامعة في صربيا وترجع نشأتها إلى 200 عام».