العثور على جثة شاب بأحد شوارع التجمع الأول.. والتحريات: حادث سير

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد شوارع التجمع الأول، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط منطقة العثور على جثة الشاب، تمهيدا لتفريغها ومعرفة إذا كانت الواقعة حادث سيارة أم أنها جريمة قتل.

العثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا بالعثور على جثة شاب بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «خالد.م.ط»، 22 عامًا، وبالفحص تبين وجود إصابات في أنحاء مختلفة من الجسم، وبانتداب مفتش الصحة تعذر معرفة سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، ورجحت التحريات أن تكون الوفاة ناتجة عن حادث سير أثناء المتوفي للشارع، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات الواقعة.