العثور على جثة شاب مجهول الهوية وسط الزراعات في منشأة القناطر

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية، وسط الزراعات بمنشأة القناطر، حيث تم نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بعمل تحرياتها لكشف هوية المجني عليه وملابسات الواقعة واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الحادث حال التعرف عليه.

فحص بلاغات التغيب للوصول إلى هوية القتيل

كما قررت جهات التحقيق، فحص جميع بلاغات التغيب في أقسام الشرطة المختلفة بالجيزة، بالإضافة إلى تصوير جثة المجني عليه ونشرها في المراكز الشرطية، وكذلك عمل فيش وتشبيه للجثمان، وإرساله إلى مصلحة الأمن العام لمطابقته بالبصمات الموجودة لديها، كما قررت أخذ عينة وإرسالها إلى المعمل الطبي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بتحليل البصمة الوراثية للشخص الذي يتعرف عليه.

بلاغ بالعثور على جثة وسط الزراعات

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة القناطر، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب وسط الزراعات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب في العقد الرابع من العمر ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما أنه يرتدي «بنطلون وتيشيرت وحذاء»، وتبين إصابته بعدة طعنات في مناطق متفرقة بالصدر والبطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي أصدرت قراراتها المتقدمة.