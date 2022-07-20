«بتلعب في البلكونة».. تفاصيل مصرع طفلة بمنطقة التجمع الأول

ارتطام قوي، وقع على مسامع أهالي منطقة التجمع الأول وارتطمت معه قلوبهم، هرعوا للخارج للمعرفة ما الذي حدث، إذ تحل على وجوههم الصدمة ثم تحولت للحزن والكسرة على الطفلة الصغيرة، التي لم تتجاوز عقدها الاول، شاهدوها غارقة وسط دمائها لا حراك لها، بعد أن سقطت من شرفة منزلها بالدور الرابع بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة ذاتها.

السعادة والمرح بمنزل الطفلة تتحول إلى فاجعة

حالة من الصخب والضوضاء تسببت بها الطفلة التي تُدعى «ر.م»، خلال لهوها بالمنزل، تقطع مسافات منزلها ذهابا وإيابا مضيفة جو من السعادة والمرح، غافلة عن أنها المرة الأخيرة لسماع ضحكتها في مسكنها، وكانت هذه طريقة وداع مفجعة لقلب الوالدين، إذ ودعت الطفلة حياتها ومنزلها وأسرتها بطريقة محببة إلى قلبها.

اختلال التوازن افقدها حياتها

في الساعات الأولى من صباح الواقعة، أرادت الفتاة أن تكمل لعبها بشرفة منزلها، ذهبت لمصيرها الأخير، وفي أثناء اللهو، اختل توازنها وفقدت سيطرتها على التحكم بأعصابها، إذ تسقط طريحة الأرض والدماء منتشرة من حولها، نظرات أخيرة يشوبها الألم، ألم الفقدان لحياتها وعائلتها، وألم وجع السقوط، وأغلقت عينيها، التي أعلنت عن صعود روحها إلى بارئها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بمصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الرابع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة تدعى «ر.م» في العقد الأول من العمر، وترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور ونزيف داخلي.

وصلة لعب أودت بحياة الطفلة

وكشفت تحريات المباحث عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، كما أنها ذكرت خلال تحقيقاتها، أن الطفلة لقيت مصرعها في أثناء لهوها ببلكونة شقتها، وذلك بسبب اختلال توازنها، مما أسفر عن سقوطها ولفظت أنفاسها على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.