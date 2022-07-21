وزير الإسكان يتفقد مشروع تطوير سور مجرى العيون.. ويوجّه بسرعة التنفيذ

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، الذي يعد أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، وذلك في مستهل جولته التفقدية لعدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة.

تشطيب واجهات العمارات

وتجول الوزير بمكونات المشروع المختلفة، حيث تفقد أعمال تشطيب واجهات العمارات، وجرى الانتهاء من تشطيب واجهات 73 عمارة، وأعمال تنفيذ المرافق، وتنسيق الموقع العام، وتنفيذ المول التجاري الإداري الترفيهي، وبلغت نسبة تنفيذه 90%.

وأوضح الجزار، أنّ المشروع يشمل تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي، على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، إضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

القاهرة التاريخية

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال، وتكثيف أعداد العمالة، والإدارة الجيدة للمشروع، مع الالتزام بأعلى جودة لتنفيذ مختلف مكونات المشروع، بما يتلاءم مع المكانة التاريخية لمنطقة سور مجرى العيون، وذلك في إطار ما تنفذه الدولة من مشروعات تطوير بالقاهرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.