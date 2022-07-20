آخر فرصة لحجز أراضي «الإسكان» بالمدن الجديدة غدا.. «اعرف الأماكن»

ساعات قليلة وينتهى حجز قطع الأراضي التى طرحتها وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية، داخل عدد كبير من المدن الجديدة في محافظات الصعيد بمساحات وأسعار مختلفة للمواطنين من محدوي ومتوسطي الدخل.

ويبلغ عدد قطع الأراضي المطروحة 3677 داخل 10 مدن جديدة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك ضمن مشروعات «إسكان متوسط - محور الأراضي، إسكان متميز، إسكان أكثر تميزا».

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، آخر موعد لحجز أراضي الإسكان داخل المدن الجديدة، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

آخر موعد لحجز أراضي الإسكان داخل المدن الجديدة

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ينتهي حجز أراضي الإسكان بالمدن الجديدة، غدا الخميس.

نظام تخصيص أراضي الإسكان المطروحة داخل المدن الجديدة

أما عن نظام تخصيص أراضي الإسكان المطروحة داخل المدن الجديدة، يكون بنظام أسبقية الحجز online من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

عدد وأماكن أراضي الإسكان المطروحة داخل المدن الجديدة

وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يشمل الطرح عددا كبيرا من قطع الأراضي داخل المدن الجديدة، وتتمثل في:

- 1740 قطعة من أراضي الإسكان المتميز، داخل مدن «المنيا الجديدة، قنا الجديدة، سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، ناصر الجديدة، طيبة الجديدة، الفيوم الجديدة، أخميم الجديدة».

- 177 قطعة من أراضي الإسكان الأكثر تميزا داخل مدن «أسـوان الجديدة، سـوهاج الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة».

- 1760 قطعة من أراضي الإسكان المتوسط «محور الأراضي» داخل مدن «أخميم الجديدة، أسيوط الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة».