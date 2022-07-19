«التنظيم والإدارة» يُعلن عن وظائف حكومية جديدة في وزارة الإسكان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشغل وظائف جديدة بمحافظات «القاهرة والأقصر وسوهاج».

«الوطن»، تستعرض فيما يلي تفاصيل الوظائف الخالية التي تحتاج الوزارة لشغلها، من شروط وضوابط ومواصفات على النحو التالي:

الوظائف المطلوب شغلها بوزارة الإسكان

- مديرو مديريات الإسكان والمرافق بمحافظات القاهرة والأقصر وسوهاج.

- الجهة طالبة الإعلان: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

- المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

- المجموعة النوعية: الوظائف القيادية.

- الجهة التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف مديرية الإسكان والمرافق من المستوى الأول ويختص شاغلها باقتراح خطة الإسكان بالمحافظة على ضوء السياسة العامة ووضع الخطط التنفيذية لها والإشراف على تنفيذها ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام للمحافظ المختص وفقًا للسياسة العامة للدولة ويقوم شاغلها بالإشراف على أعمال الإدارات بالمديرية.

المهارات المطلوب توافرها في المتقدمين للوظائف

- المهارات الأساسية: مؤهل هندسي عال مناسب وقدرة عالية على القيادة والتوجيه.

- المهارات الفنية: اجتياز الدورات التدريبية المتاحة.

- سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

شروط المتقدمين للوظيفة

- شروط المؤهل: المؤهل مؤهل هندسي مناسب التقدير مقبول فأعلى.

- المستندات المطلوبة:

1- بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك.

2- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

3- بيان بمقترحات تطوير الجهة المتقدم إليها.

4- عدد 6 صور شخصية وصورة البطاقة الشخصية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/07/19

نهاية الإعلان:2022/08/18

العدد المطلوب:3

بيانات الاتصال: تقدم الطلبات شخصيا على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور الثاني عشـر بمقـر الـوزارة الكـائن 1 شارع إسماعيل أباظة – قصر العيني – القاهرة.