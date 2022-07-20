وزير الإسكان يستعرض المسودة النهائية لمشروع المواصفات الفنية للأعمال المدنية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس مع المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وقيادات الجهاز، لاستعراض المسودة النهائية لمشروع «إعداد المواصفات الفنية للأعمال المدنية والكهروميكانيكية، وكراسة الشروط العامة الموحدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجهاز التنفيذي المستندات الموحدة»، الذي أعده الجهاز التنفيذي، وتمت دراسته مع مختلف الجهات ذات الصلة بالوزارة، للوصول إلى المسودة النهائية المُتفق عليها من جميع الجهات، وذلك بحضور استشاري المشروع.

الجزار يوجه باستعراض النسخة النهائية للمشروع

ووجه وزير الإسكان، بعقد اجتماع مع الجهات ذات الصلة بوزارة الإسكان وهي «الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء»، من أجل استعراض النسخة النهائية للمشروع، وإطلاقه، وتعميمه على جميع جهات قطاع المرافق بالوزارة، مشيداً بالجهد الذي بذله الجهاز التنفيذي في إعداد هذا المشروع «المستندات الموحدة»، مؤكدا أنه سيحقق مزيدا من التحكم في مستوى الجودة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

مشروع «المستندات الموحدة» يهدف لتسهيل أعمال الطرح

من جانبه أوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أن المشروع يهدف لاختصار وقت المراجعة والاعتماد وتسهيل أعمال الطرح، وتجنب التضارب بين مستندات المشروع المختلفة، وتقليل فرص وجود أوامر تغيير إلا في الضرورة القصوى، ودفع الشركات المتقدمة للمناقصات لدراسة المواصفات الفنية لضمان التسعير العادل، وتحليل لمشاكل التنفيذ والتغلب عليها، وتحويل معظم البنود المحملة إلى بنود منفصلة لضبط الأسعار وجودة التنفيذ.