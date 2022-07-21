قبل اجتماع المركزي.. تفاصيل القروض الشخصية من البنك المصري الخليجي

تتيح البنوك العاملة في مصر، عددا من القروض الشخصية، السيارات، والسلع المعمرة، تلبية لاحتياجات العملاء لشراء المستلزمات الضرورية والتي قد لا يتوافر إمكانية الحصول عليها إلا بعد سنوات من الإدخار.

تستعرض «الوطن»، 3 أنواع من القروض في التقرير التالي ومميزات كل منها.

قروض «إيجي بنك» بضمان الوديعة.. السداد حتى 10 سنوات

يتيح البنك المصري الخليجي لعملائه إمكانية الحصول على قروض بضمان الودائع والشهادات، والتي تصل قيمتها إلى 95% من قيمة الضمان، كما لا يوجد حد أقصى لمبلغ القرض والذي تترواح فترة السداد بين 6 إلى 120 شهرا.

المستندات والشروط المطلوبة قروض «إيجي بنك»

- ألا يقل عمر العميل عن 21 عاما.

- صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع تأشيرة الدخول للأجانب.

القرض الشخصي من «إيجي بنك»

تتميز القروض الشخصية من البنك المصري الخليجي بسعر الفائدة التفضيلي ووصول قيمة التمويل إلى 3 ملايين جنيه، وفترات سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 10 سنوات، مع إصدار البنك للعميل صاحب القرض وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا طوال فترة سداد القرض.

فيما يطلب البنك بعض الأوراق والمستندات اللازمه لصرف القرض، وهي كالتالي؛

- صورة البطاقة الشخصية.

- فاتورة مرافق حديثة «ماء، كهرباء أو غاز».

- إثبات مصدر دخل.

- أما عملاء تحويل الراتب أو القسط، فلابد من تقديم تعهد الشركة العامل بها بتحويل الراتب أو القسط.

وبالنسبة للعملاء الآخرين فلا يطلب منهم سوى خطاب مفردات الراتب موثق، أو خطاب مفردات الراتب، وكشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر.

اجتماع البنك المركزي المصري في أغسطس 2022

يشار إلى أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة سيكون خلال شهر أغسطس 2022، وذلك في ظل ظروف عالمية تتسم بالتغير السريع والتوترات الجيوسياسية وتسابق البنوك المركزية العالمية لرفع سعر الفائدة على عملاتها، بما يُسمى إعلامياً بـ «حرب العملات».