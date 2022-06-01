لو محتاج تسافر بره.. تفاصيل قروض السفر والرحلات من البنوك

السفر للخارج وقضاء أوقات ممتعة هدف يبحث عنه الكثير بعد انتهاء الامتحانات وخلال فترة إجازة نهاية العام، وهو ما توفره عدد من البنوك لعملائها في صورة قرض مخصص للسفر والرحلات ومنها بنوك التجاري الدولي والقاهرة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، ترصد في التقرير التالي تفاصيل قروض السياحة في البنوك.

قرض الرحلات السياحية من التجاري الدولي

- تصل قيمة القرض لـ 350 ألفا.

- الفائدة تصل لـ 21% .

- نوع الفائدة متناقصة.

- تصل قيمة الدخل الشهري إلى 1000 جنيه.

- يجب أن يتراوح سن العميل بين 21 عامًا إلى 60 عامًا عند سداد آخر قسط للقرض.

- مدة سداد القرض تتراوح بين 3 سنوات إلى 5 سوات كحد أقصى.

قرض الرحلات السياحية من بنك القاهرة

- يبدأ من 3000 جنيه كحد أدنى ويصل الحد الأقصى طبقا لشروط برامج القرض الشخصية.

- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر إلى سنة (12 شهرا).

- الفائدة تصل لـ 15%.

- نوع الفائدة متناقصة.

- دون مصاريف إدارية.

- تأمين على الحياة.

- يجب تقديم بطاقة رقم قومي سارية.

- كما يجب مفردات مرتب.

- تقديم إيصال مرافق حديث.

- تقديم عرض السعر أو بيان مقدم من شركة مصر للسياحة.

قرض الرحلات السياحية من بنك مصر

- يصل القرض إلى 100000 جنيه.

- مدة القرض تصل إلى 6 سنوات.

- الفائدة تصل لـ 19%.

- نوع الفائدة متناقصة.

- الضمان تحويل راتب.

- الحد الأدنى للدخل 3000 جنيه.

- للحصول على القرض يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز - كهرباء - مياه - تليفون).

- تقديم عرض معتمد من الشركة / الشركات.

- تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تقديم تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (حال تعهد جهة العمل).