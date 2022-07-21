سبب تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر.. تحديد هوية الطفل المتهم

سبب تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر من أكثر الأسئلة بحثا في الساعات الماضية، وذلك بعد موافقة الحكومة على تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، ليصبح سن استخراج البطاقة الشخصية 15 عاما بدلا من 16 عاما، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة بين المواطنين.

سبب تعديل سن البطاقة الشخصية في مصر

ويعود سبب تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية إلى تحديد هوية المتهمين من الأطفال الأحداث في الجرائم، حسبما ذكر النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والذي أكد لـ«الوطن»، أهمية التعديل الذي وافقت عليه الحكومة فى اجتماعها الأسبوعي أمس بشأن تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، وبموجبه سيتم التقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من سن 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

استخراج بطاقة الرقم القومي للأطفال

وتعديل سن استخراج البطاقة الشخصية له شق أمني مهم، كما يوضح «رمزي»، والذي أشار إلى أن كثرة الجرائم مؤخرا في هذا السن تعد ناقوس خطر، لاسيما أن بعضها تُصنف كجرائم أخلاقية، مبينا أن تسجيل كل بيانات الطفل من سن 15 عاما يساهم فى الوصول بسهولة إليه حال ارتكابه جريمة ما.

إجراءات قانونية للمتهمين من الأحداث

يشار إلى أن تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية في مصر لتصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما لن يغير من محاكمة الطفل أمام محاكم الأحداث، حال ارتكابه جريمة إخلاقية أو جنائية، وهذا ما شدد عليه النائب إيهاب رمزي، موضحا أن هناك جرائم دهس ارتكبها الأطفال أثناء قيادتهم للتكاتك وسيارات الميكروباص.

تعديل سن استخراج بطاقة الرقم القومي

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، ليصبح التقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي من سن 15 عاما بدلا من 16 عاما، ومن المقرر إحالة الحكومة تعديلات قانون الأحوال المدنية إلى البرلمان مع بداية دور الانعقاد الثالث.